Ещё один орловский пешеход попал под колёса
28.11.2019
ДТП случилось 27 ноября около 21 часа на Московской улице у дома 175.
Водитель «Шевроле Ланос» (53-летний мужчина) ехал со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Орджоникидзе. Он не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на него. 21-летний молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в больницу. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили пациента на амбулаторное лечение.
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