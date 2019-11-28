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Орел28.11.2019 Четверг 10:52
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Ещё один орловский пешеход попал под колёса

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28.11.2019

ДТП случилось 27 ноября около 21 часа на Московской улице у дома 175.

Водитель «Шевроле Ланос» (53-летний мужчина) ехал со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Орджоникидзе. Он не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на него. 21-летний молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в больницу. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили пациента на амбулаторное лечение.

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