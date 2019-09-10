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  3. Ещё один орловский экс-полицейский обвинён в получении взятки

Ещё один орловский экс-полицейский обвинён в получении взятки

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10.09.2019

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего старшего эксперта технических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Орловской области. Материалы направлены для рассмотрения в Советский районный суд Орла.

Расследованием дела занимался Следственный комитет.

Экс-полицейский обвиняется по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере». Как предварительно установило следствие, мужчина, ещё работая в полиции, получил от гражданина незаконное вознаграждение в 35 тысяч рублей.

В обмен на это сотрудник Управления МВД должен был подготовить заключение автотехнической судебной экспертизы, выгодное для «благодетеля». Таким образом гражданин пытался избежать ответственности за совершённое ДТП.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

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