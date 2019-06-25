Ещё один орловчанин погиб на воде
25.06.2019
Мужчина 1982 года рождения утонул в пруду в Верховском районе. Это произошло 24 июня примерно в 20 часов 30 минут в деревне Большой Синьковец. Такую информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Орловчанин купался в необорудованном месте.
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