Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.06.2019 Вторник 11:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Ещё один орловчанин погиб на воде

Ещё один орловчанин погиб на воде

Версия для печати

25.06.2019

Мужчина 1982 года рождения утонул в пруду в Верховском районе. Это произошло 24 июня примерно в 20 часов 30 минут в деревне Большой Синьковец. Такую информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Орловчанин купался в необорудованном месте.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55520

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.06.2019

Суд в Орле рассмотрит дело о слишком глубоком бассейне

25.06.2019

Выставка редких и дорогих миниатюр откроется в Орле

25.06.2019

Колбасу в Ливнах выпускать пока не будут

25.06.2019

Впервые в истории в Орловской области прошёл новый спортивный праздник

25.06.2019

Стартует запись в новый детский сад Орла

$ USD62.9095(-0.22)25.06
€ EUR71.5973(+0.25)25.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online