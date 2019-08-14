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Орел14.08.2019 Среда 12:16
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Ещё больше орловчан получат доступ к качественной питьевой воде

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14.08.2019

К концу 2020 года число таких жителей Орловской области среди городского населения должно достигнуть 93,8%. Это соответствует целям федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Повышение показателя станет возможным в результате строительства водовода по Высоковольтной улице (от Лужковского водовода до Кромского шоссе). Оно обойдётся в 65 с половиной миллионов рублей. В основном, эти средства поступят из федеральной казны.

На днях федеральные ведомства одобрили заявку Орловской области на получение субсидии на строительство данного объекта в размере примерно 15 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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