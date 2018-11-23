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Орел23.11.2018 Пятница 12:10
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  3. Ещё 16 орловских пенсионеров окончили курсы компьютерной грамотности

Ещё 16 орловских пенсионеров окончили курсы компьютерной грамотности

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23.11.2018

Им вручили соответствующие сертификаты.

На этот раз знания получили пенсионеры Мценска. Курсы провели на базе местного филиала ОГУ имени Тургенева. Организаторами выступили Пенсионный Фонд России и Союз пенсионеров России.

Пожилых граждан научили работать с офисными программами, порталом госуслуг и социальными сетями.

Записаться на бесплатные занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров можно по телефонам (4862) 72-92-77 и (4862) 72-92-33.

Теги:ОрелОрёлОрловская областькомпьютерная грамотностьпенсионерыпенсионный фонд

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