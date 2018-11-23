Ещё 16 орловских пенсионеров окончили курсы компьютерной грамотности

Им вручили соответствующие сертификаты.

На этот раз знания получили пенсионеры Мценска. Курсы провели на базе местного филиала ОГУ имени Тургенева. Организаторами выступили Пенсионный Фонд России и Союз пенсионеров России.

Пожилых граждан научили работать с офисными программами, порталом госуслуг и социальными сетями.