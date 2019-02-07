Евросоюз потребовал освободить гражданина Дании, осуждённого в Орле к лишению свободы
07.02.2019
Об этом говорится в официальном заявлении Европейской службы внешних связей.
6 февраля Железнодорожный районный суд Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в том, что он, достоверно зная о запрете Местной Религиозной Организации «Свидетели Иеговы — Орёл», продолжал руководить ей.
В заявлении отмечается, что ЕС «ожидает, что Кристенсен будет немедленно и безоговорочно освобожден». Также дипломатическая служба Евросоюза подчёркивает, что «никто не должен быть лишен свободы за мирное выражение своего вероисповедания и своих религиозных убеждений». Такую информацию сообщает РИА «Новости».
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