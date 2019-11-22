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Орел22.11.2019 Пятница 13:34
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Этой зимой в Орле оборудуют десятки катков

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22.11.2019

Об этом сообщили в пресс-службе Орловского городского Совета народных депутатов.

Сегодня началось обустройство главной ледовой площадки — на площади Ленина. Кроме того, в Советском районе катки появятся у школ № 15, № 19 и № 39.

В Заводском районе ледовые площадки оборудуют на Комсомольской улице (у домов № 192, № 252, № 288, № 312 и № 362), на улицах Кромской, Розы Люксембург, Емлютина и в Шпагатном переулке. А также — у школ № 10, № 16, № 17, № 25 и № 26).

В Железнодорожном районе сыграть в хоккей или покататься на коньках можно будет у домов по Советской, 29, и Привокзальной, 8, а также у школ № 31 и № 35. В Северном районе — на улицах Маринченко, Бурова и Кузнецова, и на Московском шоссе.

Кроме того, в Орле оборудуют лыжные трассы — в Семинарском парке, парке Победы, лесопарке Лужки, Медведевском лесу и у спорткомплекса «Южный».

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