Этой зимой в нашем регионе федеральные трассы будут убирать 76 единиц техники

Об этом сообщило «Управление дорогой „Москва-Харьков“».

Также для ликвидации возможных последствий гололедицы заготовлено 34 тысячи тонн смеси из песка и соли.

На трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Вся информация, которую собирает эта техника, круглосуточно поступает в специальный центр, где, при необходимости, на неё реагируют в оперативном режиме.