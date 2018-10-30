Этой зимой в нашем регионе федеральные трассы будут убирать 76 единиц техники
30.10.2018
Об этом сообщило «Управление дорогой „Москва-Харьков“».
Также для ликвидации возможных последствий гололедицы заготовлено 34 тысячи тонн смеси из песка и соли.
На трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Вся информация, которую собирает эта техника, круглосуточно поступает в специальный центр, где, при необходимости, на неё реагируют в оперативном режиме.
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