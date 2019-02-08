Этой весной в Орле установят 34 топиарных фигуры
08.02.2019
«Зеленстрой» установит их сразу же после наступления благоприятных погодных условий. Об этом сообщает администрация Орла.
Среди них будут и новые фигуры. В сквере Комсомольцев установят «Лося» и «Лисицу с лисенком» — «скульптуры» из березовых сучьев. На бульваре Молодежи разместят топиарную фигуру «Кубок».
Также в областном центре оборудуют 45 клумб.
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