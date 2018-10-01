Этой осенью в Орле на срочную службу в вооружённые силы отправят 185 человек
01.10.2018
Сегодня начинается осенний призыв граждан в ряды вооруженных сил.
В администрации Орла прошло рабочее совещание по вопросу готовности к проведению осенней призывной кампании.
В областном центре на службу планируется направить 185 человек.
Однако всего на комиссию вызовут 1482 призывника. Большинство призывников от общего числа имеют отсрочки в связи с получением образования или прохождением лечения.
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