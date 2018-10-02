Этой осенью орловских призывников впервые отправят на срочную службу в Крым в Воздушно-космические силы РФ
02.10.2018
В России стартовала осенняя призывная кампания.
Для Орловской области план Западного военного округа составляет примерно 600.
Сейчас будущие солдаты проходят медкомиссию. Первая отправка новобранцев в части запланирована на 19 октября.
Cлужить орловские призывники будут не только в Западном военном округе. 15 человек впервые в истории отправятся на срочную службу в Крым в Воздушно-космические силы.
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