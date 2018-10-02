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  3. Этой осенью орловских призывников впервые отправят на срочную службу в Крым в Воздушно-космические силы РФ

Этой осенью орловских призывников впервые отправят на срочную службу в Крым в Воздушно-космические силы РФ

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02.10.2018

В России стартовала осенняя призывная кампания.

Для Орловской области план Западного военного округа составляет примерно 600.

Сейчас будущие солдаты проходят медкомиссию. Первая отправка новобранцев в части запланирована на 19 октября.

Cлужить орловские призывники будут не только в Западном военном округе. 15 человек впервые в истории отправятся на срочную службу в Крым в Воздушно-космические силы.

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