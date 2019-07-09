Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.07.2019 Вторник 12:27
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Этой ночью в Орловской области сбили пешехода

Этой ночью в Орловской области сбили пешехода

Версия для печати

09.07.2019

ДТП случилось около 02:00 во Мценске на улице Мира.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель (мужчина 1988 года рождения), управляя автомобилем Nissan Primera, в районе дома № 13 совершил наезд на пешего участника движения. Он находился на проезжей части дороги, но не планировал переходить трассу.

Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Мценскую ЦРБ.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55853

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.07.2019

Приезжий из Донбасса погиб в Орле при сомнительных обстоятельствах

09.07.2019

Центр цифрового образования детей создадут в Орловской области

09.07.2019

Орловчан наградили «За любовь и верность»

09.07.2019

Губернатор Орловской области назвал районы, задолжавшие за услуги ЖКХ

09.07.2019

Посевные площади снова увеличились в Орловской области

$ USD63.8699(+0.29)09.07
€ EUR71.7067(+0.05)09.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online