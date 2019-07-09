Этой ночью в Орловской области сбили пешехода

ДТП случилось около 02:00 во Мценске на улице Мира.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель (мужчина 1988 года рождения), управляя автомобилем Nissan Primera, в районе дома № 13 совершил наезд на пешего участника движения. Он находился на проезжей части дороги, но не планировал переходить трассу.

Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Мценскую ЦРБ.