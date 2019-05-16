Этой ночью в Орловской области на трассе «Крым» произошло серьёзное ДТП с участием грузовиков

Авария случилась около полуночи на 456-м километре трассы (на территории Троснянского района у деревни Свапские дворы). Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, столкнулись грузовик «Газ», двигавшийся со стороны Курска в сторону Орла, и КАМАЗ с полуприцепом, который ехал навстречу. После этого КАМАЗ столкнулся с Mercedes-Benz, двигавшимся со стороны Курска в сторону Орла, затем оба они опрокинулись.

В результате аварии пострадал только водитель КАМАЗа. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области