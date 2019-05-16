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  3. Этой ночью в Орловской области на трассе «Крым» произошло серьёзное ДТП с участием грузовиков

Этой ночью в Орловской области на трассе «Крым» произошло серьёзное ДТП с участием грузовиков

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16.05.2019

Авария случилась около полуночи на 456-м километре трассы (на территории Троснянского района у деревни Свапские дворы). Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, столкнулись грузовик «Газ», двигавшийся со стороны Курска в сторону Орла, и КАМАЗ с полуприцепом, который ехал навстречу. После этого КАМАЗ столкнулся с Mercedes-Benz, двигавшимся со стороны Курска в сторону Орла, затем оба они опрокинулись.

В результате аварии пострадал только водитель КАМАЗа. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в Областную клиническую больницу.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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