Этой ночью в Орловской области на трассе «Крым» произошло серьёзное ДТП с участием грузовиков
16.05.2019
Авария случилась около полуночи на 456-м километре трассы (на территории Троснянского района у деревни Свапские дворы). Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, столкнулись грузовик «Газ», двигавшийся со стороны Курска в сторону Орла, и КАМАЗ с полуприцепом, который ехал навстречу. После этого КАМАЗ столкнулся с Mercedes-Benz, двигавшимся со стороны Курска в сторону Орла, затем оба они опрокинулись.
В результате аварии пострадал только водитель КАМАЗа. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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