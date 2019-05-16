Этой ночью в Орловской области 15-летний водитель мопеда врезался в бордюр
16.05.2019
ДТП случилось около 3 часов ночи в посёлке Кромы на улице Карла Маркса. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель ехал на небезопасной скорости. Подросток потерял управление и врезался в препятствие, после чего упал на землю.
В результате ДТП орловчанин получил травмы. Его госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.
Как установило ГИБДД, подросток управлял мопедом, не имея водительских прав. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54622
Другие новости раздела
16.05.2019
Администрация Орла опубликовала список аварийных домов, которые расселят в этом и следующем годах
16.05.2019
В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год
16.05.2019
Представитель Орловской области принял участие в Московском академическом экономическом форуме
$ USD64.5598(-0.29)17.05
€ EUR72.3651(-0.32)17.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?