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Орел16.05.2019 Четверг 15:52
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  3. Этой ночью в Орловской области 15-летний водитель мопеда врезался в бордюр

Этой ночью в Орловской области 15-летний водитель мопеда врезался в бордюр

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16.05.2019

ДТП случилось около 3 часов ночи в посёлке Кромы на улице Карла Маркса. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель ехал на небезопасной скорости. Подросток потерял управление и врезался в препятствие, после чего упал на землю.

В результате ДТП орловчанин получил травмы. Его госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.

Как установило ГИБДД, подросток управлял мопедом, не имея водительских прав. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Теги:ОрёлОрловская область

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