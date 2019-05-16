Этой ночью в Орловской области 15-летний водитель мопеда врезался в бордюр

ДТП случилось около 3 часов ночи в посёлке Кромы на улице Карла Маркса. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель ехал на небезопасной скорости. Подросток потерял управление и врезался в препятствие, после чего упал на землю.

В результате ДТП орловчанин получил травмы. Его госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.

Как установило ГИБДД, подросток управлял мопедом, не имея водительских прав. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.