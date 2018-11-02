Этой ночью в Орле по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Это случилось спустя всего полчаса после поступления в полицию сообщения о преступлении. Оно произошло в подъезде многоквартирного дома на улице Революции.

Как предполагает следствие, между двумя гражданами произошёл бытовой конфликт, который для одного из них закончился смертельными ножевыми ранениями, а для другого — арестом.

Подозреваемый — житель Заводского района 1987-го года рождения. Чтобы задержать его, полицейские экстренно перекрыли Красный и Герценский мосты.

Делом, возбуждённым по статье «убийство», занимается Следственный комитет.