Этой ночью в Орле по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
02.11.2018
Это случилось спустя всего полчаса после поступления в полицию сообщения о преступлении. Оно произошло в подъезде многоквартирного дома на улице Революции.
Как предполагает следствие, между двумя гражданами произошёл бытовой конфликт, который для одного из них закончился смертельными ножевыми ранениями, а для другого — арестом.
Подозреваемый — житель Заводского района 1987-го года рождения. Чтобы задержать его, полицейские экстренно перекрыли Красный и Герценский мосты.
Делом, возбуждённым по статье «убийство», занимается Следственный комитет.
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