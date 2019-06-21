Этой ночью в Орле на улице Гагарина сгорела иномарка

ЧП случилось около 4 часов. Fiat выгорел по всей площади. Лакокрасочное покрытие автомобиля тоже обгорело.

Однако пожарным удалось спасти от огня другую машину, стоявшую рядом. Обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.