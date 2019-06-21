Этой ночью в Орле на улице Гагарина сгорела иномарка
21.06.2019
ЧП случилось около 4 часов. Fiat выгорел по всей площади. Лакокрасочное покрытие автомобиля тоже обгорело.
Однако пожарным удалось спасти от огня другую машину, стоявшую рядом. Обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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