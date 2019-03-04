Этой ночью в Орле на Карачевской улице сгорел ещё один нежилой дом

Обошлось без погибших и пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения примерно в 01:13. Возгорание оказалось достаточно серьёзным. В конце концов, сотрудникам МЧС удалось справиться с последствиями ЧП.

Фотографии и видеоролики, сделанные на месте происшествия, опубликованы в сообществе «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте».