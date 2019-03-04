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Орел04.03.2019 Понедельник 19:24
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  3. Этой ночью в Орле на Карачевской улице сгорел ещё один нежилой дом

Этой ночью в Орле на Карачевской улице сгорел ещё один нежилой дом

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04.03.2019

Обошлось без погибших и пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения примерно в 01:13. Возгорание оказалось достаточно серьёзным. В конце концов, сотрудникам МЧС удалось справиться с последствиями ЧП.

Фотографии и видеоролики, сделанные на месте происшествия, опубликованы в сообществе «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте».

Теги:ОрёлОрловская область

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