Этой ночью в деревне под Орлом горели семь автомобилей
09.11.2018
Пожар произошёл в деревне Жилино Орловского района.
Об этом сообщили в Управлении МЧС.
Возгорание случилось на улице Генерала Лаврова. Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 01:19. Горел автомобиль «Шкода».
Когда пожарные прибыли на место, огонь уже перекинулся на соседние машины.
«Шкода» сгорела полностью. Также оказались повреждены припаркованные рядом два «Фольксвагена», «Форд», «Пежо», «Шевроле» и «Лада».
Сейчас специалисты выясняют точные причины ЧП и сумму нанесённого ущерба.
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