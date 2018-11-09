Этой ночью в деревне под Орлом горели семь автомобилей

Пожар произошёл в деревне Жилино Орловского района.

Об этом сообщили в Управлении МЧС.

Возгорание случилось на улице Генерала Лаврова. Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 01:19. Горел автомобиль «Шкода».

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже перекинулся на соседние машины.

«Шкода» сгорела полностью. Также оказались повреждены припаркованные рядом два «Фольксвагена», «Форд», «Пежо», «Шевроле» и «Лада».

Сейчас специалисты выясняют точные причины ЧП и сумму нанесённого ущерба.