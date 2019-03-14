Этой ночью нетрезвый водитель устроил в Орле тройное ДТП
14.03.2019
Авария случилась около полуночи на улице Чечнёвой у дома № 1. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Как установила дорожная инспекция, водитель автомобиля Vortex Estina, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованные машины «Рено Колеос» и «Фольксваген Тигуан».
Предполагаемый виновник ДТП получил травмы. Пострадавшего доставили на «Скорой Помощи» в больницу Семашко.
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