Этим утром в Орле столкнулись «Лада» и мопед
21.05.2019
ДТП случилось на Лужковской улице около 8 часов утра. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
В результате аварии пострадал водитель мопеда — мужчина 1959 года рождения. Однако он отказался от госпитализации. Медики оказали пострадавшему помощь на месте ДТП.
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