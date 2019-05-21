Этим утром в Орле столкнулись «Лада» и мопед

ДТП случилось на Лужковской улице около 8 часов утра. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

В результате аварии пострадал водитель мопеда — мужчина 1959 года рождения. Однако он отказался от госпитализации. Медики оказали пострадавшему помощь на месте ДТП.