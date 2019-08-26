Эти выходные оказались для 29-летнего орловчанина последними в жизни
26.08.2019
Смертельное ДТП произошло 24 августа в 22 часа 55 минут на трассе «Верховье — Строкино».
Находясь рядом с райцентром, водитель (мужчина 1989 года рождения), управляя автомобилем Renault Megane, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, в этот момент он находился в состоянии опьянения.
Пассажир иномарки (мужчина 1990 года рождения) получил повреждения и скончался в течение следующих суток.
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