Эти выходные оказались для 29-летнего орловчанина последними в жизни

Смертельное ДТП произошло 24 августа в 22 часа 55 минут на трассе «Верховье — Строкино».

Находясь рядом с райцентром, водитель (мужчина 1989 года рождения), управляя автомобилем Renault Megane, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, в этот момент он находился в состоянии опьянения.

Пассажир иномарки (мужчина 1990 года рождения) получил повреждения и скончался в течение следующих суток.