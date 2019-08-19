Эта неделя в Орловской области завершится неожиданно

Синоптики обещают, что на смену стабильной тёплой погоде без осадков в ночь с пятницы на субботу придут дожди и грозы. Такой прогноз публикует «Гисметео».

С понедельника по четверг погода будет ясной или переменно облачной, дневная температура воздуха будет колебаться от + 24 до + 28 градусов, ночная — от + 13 до + 17. Однако в пятницу ближе к 18 часам прогнозируется дождь с грозой. Осадки прекратятся только к утру (6 часам) субботы.

На выходных будет несколько холоднее, чем в рабочие дни — примерно + 21 днём и примерно + 14 ночью.