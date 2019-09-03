Эстонцы приехали в Орёл через Иркутск на пожарной машине

Наш город посетили эстонские пожарные-добровольцы из деревни Хююру — пригорода Таллина. Гости из ближнего зарубежья путешествуют по России на собственном современном пожарном автомобиле.

Ранее они добрались из Эстонии до Иркутска, где приняли участие в Первом Международном форуме добровольных пожарно-спасательных формирований. На обратном пути в родные края они решили заехать в ряд российских городов, в том числе и в Орёл.

Автомобиль эстонских добровольцев — это модернизированный КАМАЗ, который может трансформироваться из полноценной пожарной машины в мобильный и комфортабельный жилой модуль. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.