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Эстонцы приехали в Орёл через Иркутск на пожарной машине

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03.09.2019

Наш город посетили эстонские пожарные-добровольцы из деревни Хююру — пригорода Таллина. Гости из ближнего зарубежья путешествуют по России на собственном современном пожарном автомобиле.

Ранее они добрались из Эстонии до Иркутска, где приняли участие в Первом Международном форуме добровольных пожарно-спасательных формирований. На обратном пути в родные края они решили заехать в ряд российских городов, в том числе и в Орёл.

Автомобиль эстонских добровольцев — это модернизированный КАМАЗ, который может трансформироваться из полноценной пожарной машины в мобильный и комфортабельный жилой модуль. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Теги:Орловская областьУправление МЧС

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