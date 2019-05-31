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Эпизоотическое благополучие Орловской области по АЧС зависит от каждого ее жителя

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31.05.2019

Сегодня в Орловской области сохраняется благополучная ситуация с африканской чумой свиней. В минувшем году на территории региона было зарегистрировано 7 случаев АЧС.

В настоящее время профилактике заболевания пристальное внимание уделяется Государственной ветеринарной службой Орловской области. Население и хозяйствующие субъекты регулярно информируются путем распространения плакатов, листовок, статей в средствах массовой информации, также проводятся выездные семинары. На базе Орловского областного ветеринарного центра и Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных созданы противоэпизоотические отряды, оснащенные необходимым оборудованием и специальной техникой. На постоянной основе действует комиссия по предупреждению завоза и распространения африканской чумы свиней.

При этом риски возникновения заболевания все же сохраняются. Основной разносчик инфекции − дикий кабан. По информации, поступившей из Министерства природных ресурсов и экологии РФ, численность дикого кабана на территории Орловкой области в 2019 году составляет около 1300 голов (за аналогичный период 2018 года − 634 особи). В связи с этим на заседании комиссии по предупреждению завоза и распространения на территории Орловской области африканской чумы свиней соответствующим органам было поручено обеспечить более точный ежегодный учет поголовья кабана, а также принять все необходимые меры по максимальному сокращению численности этих животных в регионе. Особое внимание нужно уделить сокращению численности диких свиней вокруг крупных и средних свиноводческих предприятий.

Еще один источник опасного заболевания − это хозяйства с низким уровнем биологической защиты, которые не работают в режиме закрытого типа, занимаются укрывательством свинопоголовья, самолечением, нарушают правила сбора и утилизации биологических отходов и не находятся под контролем госветслужбы. Большинство всех зарегистрированных на территории Орловской области вспышек приходится на частный сектор.

В настоящее время федеральным законодательством за нарушение ветеринарно-санитарных норм и правил предусмотрена административная ответственность, при условии возникновения причин, повлекших распространение эпизоотии АЧС, виновным грозит уголовное наказание.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьАЧС

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