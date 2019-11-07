Елочных базаров в Орле станет больше

В Орле начали принимать заявки от предпринимателей на размещение елочных базаров, сообщает администрация областного центра. Заявки будут принимать с сегодняшнего дня по 4 декабря в финансово-экономическом управлении администрации города. Сами торги на предоставление мест для реализации новогодних деревьев состоятся 9 декабря. Для размещения елочных базаров власти предлагают 31 площадку в различных районах города. Это, кстати, на 2 больше, чем в прошлом году. Официально купить новогоднее дерево можно будет с 15 декабря.