Эксперты изучили орловские мясо и рыбу
21.08.2019
В первой декаде августа отдел молекулярных исследований орловского референтного центра Россельхознадзора изучил 45 проб мясной и рыбной продукции.
Предметом исследований стало наличие или отсутствие в мясе и рыбе компонентов животного происхождения, не заявленных в маркировке. Однако таких нарушений не выявили ни в одном случае.
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