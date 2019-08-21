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Эксперты изучили орловские мясо и рыбу

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21.08.2019

В первой декаде августа отдел молекулярных исследований орловского референтного центра Россельхознадзора изучил 45 проб мясной и рыбной продукции.

Предметом исследований стало наличие или отсутствие в мясе и рыбе компонентов животного происхождения, не заявленных в маркировке. Однако таких нарушений не выявили ни в одном случае.

Теги:ОрёлОрловская областьРоссельхознадзормясорыбапродукты

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