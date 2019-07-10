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  3. Экс-участковая полиции Наталья Башкатова из Орла выступила с последним словом

Экс-участковая полиции Наталья Башкатова из Орла выступила с последним словом

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10.07.2019

Бывшая сотрудница полиции заявила, что не признаёт себя виновной. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

«На место я выехала по сообщению о бытовом конфликте на почве раздела имущества в составе группы и не была в ней главной. Я приняла заявление и объяснения. Мы уехали, когда конфликт был улажен», — в том числе, заявила подсудимая.

На этой неделе Советский районный суд Орла должен вынести приговор по этому уголовному делу. Башкатова обвиняется в халатности. По версии следствия, в 2016 году её бездействие стало одной из причин гибели 36-летней Яны Савчук.

Гособвинение попросило приговорить экс-полицейскую к четырём годам колонии общего режима.

Башкатова является победительницей конкурса Управления МВД России по Орловской области «Лучший по профессии» 2014 года в номинации среди участковых.

Теги:ОрёлОрловская область

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