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  3. Экс-сотрудника Управления ФСИН по Орловской области оштрафовали на 2 миллиона рублей

Экс-сотрудника Управления ФСИН по Орловской области оштрафовали на 2 миллиона рублей

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20.05.2019

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Также на 3 года суд лишил мужчину права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Как установили следствие и суд, экс-сотрудник ФСИН, который работал в исправительной колонии № 5 (в посёлке Нарышкино), в обмен на денежное вознаграждение передавал заключённым запрещённые предметы — мобильные телефоны. Установлено 8 эпизодов такой деятельности. Общий размер незаконной прибыли осуждённого составил 138 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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