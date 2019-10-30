Экс-сотрудника администрации Орла признали виновным в клевете
30.10.2019
Приговор Василию Пушкарёву вынес Мировой суд Заводского района. Бывшего чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщают «Орловские новости».
Как установил суд, в октябре минувшего года Пушкарёв оставил на одном из сайтов комментарии, порочащие честь и достоинство заслуженного учителя России Фёдора Корниловского.
Пушкарёв признал вину. Суд рассматривал дело в особом порядке.
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