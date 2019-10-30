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Орел30.10.2019 Среда 11:28
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  3. Экс-сотрудника администрации Орла признали виновным в клевете

Экс-сотрудника администрации Орла признали виновным в клевете

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30.10.2019

Приговор Василию Пушкарёву вынес Мировой суд Заводского района. Бывшего чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщают «Орловские новости».

Как установил суд, в октябре минувшего года Пушкарёв оставил на одном из сайтов комментарии, порочащие честь и достоинство заслуженного учителя России Фёдора Корниловского.

Пушкарёв признал вину. Суд рассматривал дело в особом порядке.

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