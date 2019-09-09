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Экс-сотруднице удалось «отбиться» от экс-работодателя в орловском суде со второй попытки

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09.09.2019

Орловский областной суд отменил вынесенное первой инстанцией решение.

ИП требовало взыскать с бывшей сотрудницы (кладовщицы) более 100 тысяч рублей материального ущерба. Районный суд удовлетворил иск частично на сумму 40 тысяч. Однако областная инстанция оправдала орловчанку полностью.

Женщина приняли на работу в ИП в 2015 году. Карьера на новом месте продолжалась около двух лет. В 2017 она не вышла на работу. Орловчанка отсутствовала неделю без каких-либо объяснений. Сотрудницу уволили за прогулы.

Уже после этого экс-работодатель выявила недостачу. ИП посчитала, что материальный ущерб нанесён по вине бывшей сотрудницы. Однако экс-кладовщица отказалась возместить убытки в добровольном порядке.

Последовало судебное разбирательство. В итоге областной суд не нашёл оснований для взыскивания средств с бывшей работницы ИП за недостаточностью доказательной базы.

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