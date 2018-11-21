Экс-преподавателю орловского Юридического института МВД не удалось оспорить своё увольнение в суде

Ранее в восстановлении на работе ему отказал суд первой инстанции. Теперь осталась без удовлетворения и апелляция.

Преподаватель был уволен летом этого года. Служебная проверка выяснила, что мужчина совершил поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Как выяснило руководство вуза, один из студентов неоднократно передавал ему от своих сокурсников денежные средства за оказание услуг по подготовке выпускных работ с положительным отзывом, а также других документов, необходимых для допуска к предзащите и защите на государственном экзамене.

Также в июне этого года в отношении экс-педагога возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Тогда он ещё работал в вузе, но не сообщил об этом событии руководству.