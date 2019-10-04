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Орел04.10.2019 Пятница 16:46
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Экс-мэр Орла возглавил «Спасское-Лутовиново»

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04.10.2019

О назначении Сергея Ступина на новую должность сообщил «Вечерний Орёл». По данным СМИ, официальное представление нового руководителя тургеневского музея-усадьбы состоится в начале следующей недели. В нём примет участие представитель Министерства культуры Российской Федерации.

Сергей Ступин работал мэром Орла с 2012 по 2015 годы, затем трудился в правительстве Орловской области, где являлся зампредом по социальной политике.

Должность директора музея «Спасское-Лутовиново» Ступин получил по итогам конкурса, в котором участвовали пять человек.

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