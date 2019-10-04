Экс-мэр Орла возглавил «Спасское-Лутовиново»

О назначении Сергея Ступина на новую должность сообщил «Вечерний Орёл». По данным СМИ, официальное представление нового руководителя тургеневского музея-усадьбы состоится в начале следующей недели. В нём примет участие представитель Министерства культуры Российской Федерации.

Сергей Ступин работал мэром Орла с 2012 по 2015 годы, затем трудился в правительстве Орловской области, где являлся зампредом по социальной политике.

Должность директора музея «Спасское-Лутовиново» Ступин получил по итогам конкурса, в котором участвовали пять человек.