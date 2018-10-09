Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский может возглавить Санкт-Петербург

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский может возглавить северную столицу или стать полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном Округе. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, Потомский рассматривается как одна из возможных альтернатив Александру Беглову, только что назначенному исполняющим обязанности петербургского губернатора.

К замене могут прибегнуть в том случае, если рейтинг Беглова окажется низким.

Впрочем, по данным издания, у Потомский не хочет возвращаться в публичную политику, поэтому он может отказаться от такого предложения.

Также источники «Коммерсанта» утверждают, что экс-глава Орловщины может занять место полпреда президента в Северо-Западном федеральном Округе. Этот пост занимал Беглов до его назначения на нынешнюю должность.

Сейчас Вадим Потомский является заместителем полпреда президента России в ЦФО.