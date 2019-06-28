Экс-главу сельского поселения в Орловской области подозревают в присвоении средств

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, бывшая глава Студёновского сельского поселения Хотынецкого района подозревается в присвоении 320 тысяч рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Дело передано в суд.

Согласно обвинению, женщина, работая главой поселения, распорядилась увеличить размер своего денежного содержания. В результате незаконных действий ей удалось привоить около 320 тысяч бюджетных рублей.