Экс-главу сельского поселения в Орловской области подозревают в присвоении средств
28.06.2019
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, бывшая глава Студёновского сельского поселения Хотынецкого района подозревается в присвоении 320 тысяч рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Дело передано в суд.
Согласно обвинению, женщина, работая главой поселения, распорядилась увеличить размер своего денежного содержания. В результате незаконных действий ей удалось привоить около 320 тысяч бюджетных рублей.
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