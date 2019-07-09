Экс-главбух бюджетного учреждения Орловской области признана виновной в мошенничестве

Женщина работала в «Новодеревеньковском межрайонном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних „Азимут“».

Как установил Новодеревеньковский районный суд, орловчанка незаконно начисляла себе завышенную заработную плату. В результате бюджет Орловской области обеднел примерно на 31 тысячу рублей.

Мошенницу осудили на 2 года лишения свободы условно.