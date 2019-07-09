Экс-главбух бюджетного учреждения Орловской области признана виновной в мошенничестве
09.07.2019
Женщина работала в «Новодеревеньковском межрайонном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних „Азимут“».
Как установил Новодеревеньковский районный суд, орловчанка незаконно начисляла себе завышенную заработную плату. В результате бюджет Орловской области обеднел примерно на 31 тысячу рублей.
Мошенницу осудили на 2 года лишения свободы условно.
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