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Орел27.11.2018 Вторник 18:43
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Экс-депутат облсовета отсудил право на «золотой парашют»

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27.11.2018

Иск к Департаменту соцзащиты населения, опеки и попечительства Орловской области удовлетворил Советский районный суд города Орла.

Как сообщает «Вечерний Орёл», истец являлся депутатом облсовета и с 1994 по 2002 годы занимал должность заместителя председателя одного из профильных комитетов.

Ранее экс-депутат, в соответствии с региональным законом, получал дополнительные ежемесячные выплаты из областного бюджета (75% от его бывшей заработной платы).

Такое пособие выплачивается пожизненно за счёт бюджетных средств. Однако с марта 2016 года выплаты прекратились из-за изменений, внесённых в соответствующий закон в феврале того же года.

Суд встал на сторону депутата, так как решил, что новые требования закона не должны иметь обратной силы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудоблсоветльготы

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