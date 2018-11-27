Экс-депутат облсовета отсудил право на «золотой парашют»

Иск к Департаменту соцзащиты населения, опеки и попечительства Орловской области удовлетворил Советский районный суд города Орла.

Как сообщает «Вечерний Орёл», истец являлся депутатом облсовета и с 1994 по 2002 годы занимал должность заместителя председателя одного из профильных комитетов.

Ранее экс-депутат, в соответствии с региональным законом, получал дополнительные ежемесячные выплаты из областного бюджета (75% от его бывшей заработной платы).

Такое пособие выплачивается пожизненно за счёт бюджетных средств. Однако с марта 2016 года выплаты прекратились из-за изменений, внесённых в соответствующий закон в феврале того же года.

Суд встал на сторону депутата, так как решил, что новые требования закона не должны иметь обратной силы.