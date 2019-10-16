«Экономический» комитет облсовета проведёт внеочередное заседание

Его посвятят отчёту генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области» Алексея Илясова.

Плановое заседание комитета по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов состоялось 15 октября. На нём и должны были заслушать доклад Илясова о работе АО.

Однако в последний момент стало известно, что гендиректор «Корпорации» не примет участия в заседании. Такая ситуация возникла уже во второй раз.

В связи с этим комитет решил собраться ещё раз специально для рассмотрения данного вопроса. Это должно случиться до октябрьской сессии регионального парламента. Если внеочередное заседание комитета не состоится, то вопрос рассмотрят на президиуме областного совета.