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Орел16.10.2019 Среда 11:32
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«Экономический» комитет облсовета проведёт внеочередное заседание

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16.10.2019

Его посвятят отчёту генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области» Алексея Илясова.

Плановое заседание комитета по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов состоялось 15 октября. На нём и должны были заслушать доклад Илясова о работе АО.

Однако в последний момент стало известно, что гендиректор «Корпорации» не примет участия в заседании. Такая ситуация возникла уже во второй раз.

В связи с этим комитет решил собраться ещё раз специально для рассмотрения данного вопроса. Это должно случиться до октябрьской сессии регионального парламента. Если внеочередное заседание комитета не состоится, то вопрос рассмотрят на президиуме областного совета.

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