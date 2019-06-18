«Экоград» подал на «Зелёную рощу» иск в Арбитражный суд
18.06.2019
Исковое заявление принято к производству. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».
ООО «Экоград» просит арбитраж обязать регионального оператора по обращению с ТКО УК «Зелёная роща» освободить территорию мусоросортировочного комплекса, расположенного в посёлке Нарышкино. Истец хочет, чтобы УК вывезла отходы с территории комплекса в течение одного месяца после вступления решения Арбитражного суда в законную силу.
Ещё одно требование — обязать «Зелёную рощу» «осуществлять регулярный вывоз остатков от сортировки отходов с территории мусоросортировочного комплекса истца» в Нарышкино «с момента устранения нарушения до 31.12.2019 года».
Действующим владельцем и гендиректором «Экограда» является бывший директор «Зелёной рощи» Дмитрий Хроменков.
В конце минувшего года «Экоград» был определён в качестве перевозчика мусора в Заводском районе Орла. В начале 2019 года «Зелёная роща» заключила с компанией договор на использование мощностей мусортировочного комплекса в Нарышкино.
Первое заседание по иску назначено на 8 августа.