«Экоград» подал на «Зелёную рощу» иск в Арбитражный суд

Исковое заявление принято к производству. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

ООО «Экоград» просит арбитраж обязать регионального оператора по обращению с ТКО УК «Зелёная роща» освободить территорию мусоросортировочного комплекса, расположенного в посёлке Нарышкино. Истец хочет, чтобы УК вывезла отходы с территории комплекса в течение одного месяца после вступления решения Арбитражного суда в законную силу.

Ещё одно требование — обязать «Зелёную рощу» «осуществлять регулярный вывоз остатков от сортировки отходов с территории мусоросортировочного комплекса истца» в Нарышкино «с момента устранения нарушения до 31.12.2019 года».

Действующим владельцем и гендиректором «Экограда» является бывший директор «Зелёной рощи» Дмитрий Хроменков.

В конце минувшего года «Экоград» был определён в качестве перевозчика мусора в Заводском районе Орла. В начале 2019 года «Зелёная роща» заключила с компанией договор на использование мощностей мусортировочного комплекса в Нарышкино.

Первое заседание по иску назначено на 8 августа.