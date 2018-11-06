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Орел06.11.2018 Вторник 16:38
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  3. Экипаж, в который входил орловский бобслеист, завоевал бронзовую медаль на Первенстве России

Экипаж, в который входил орловский бобслеист, завоевал бронзовую медаль на Первенстве России

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06.11.2018

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Соревнования проходили в Сочи на олимпийской трассе.

Наш Андрей Князьков выступал в «четвёрке» вместе с представителями Москвы.

Теги:ОрёлОрелОрловская областьспортбобслей

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