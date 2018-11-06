Экипаж, в который входил орловский бобслеист, завоевал бронзовую медаль на Первенстве России
06.11.2018
Об этом сообщает «Орёлспорт».
Соревнования проходили в Сочи на олимпийской трассе.
Наш Андрей Князьков выступал в «четвёрке» вместе с представителями Москвы.
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