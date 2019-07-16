«Эхо войны» «аукнулось» в орловской деревне Казюлькино
16.07.2019
В населённом пункте Мценского района нашли гранату времён Великой Отечественной войны (РПГ-40). Для её изъятия и уничтожения в деревню выезжали сотрудники группы спецработ Областной поисково-спасательной службы.
Управление МЧС по Орловской области напоминает, что подобные находки представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей. При их обнаружении следует немедленно звонить на номер службы спасения 112.
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