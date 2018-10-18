Егор Щекотихин презентовал новое издание своей книги «Битва за Орёл»
18.10.2018
В Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева Егор Щекотихин презентовал новое издание своей книги «Битва за Орёл».
Труд переиздали к юбилею области в подарочном варианте и с предисловием губернатора. Правда, тираж составил всего 250 экземпляров.
Книга подробно рассказывает об освобождении Орла от фашистов.
При работе над ней Щекотихин использовал документы из немецких архивов.
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