В Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева Егор Щекотихин презентовал новое издание своей книги «Битва за Орёл».

Труд переиздали к юбилею области в подарочном варианте и с предисловием губернатора. Правда, тираж составил всего 250 экземпляров.

Книга подробно рассказывает об освобождении Орла от фашистов.

При работе над ней Щекотихин использовал документы из немецких архивов.