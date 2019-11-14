Эдуард Трояновский сегодня будет биться в Санкт-Петербурге

Боксерское шоу «Короли нокаутов» состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Всего будет 11 боев. В главном поединке вечера сойдутся наш земляк и экс-чемпион мира в первом полулегком весе Эдуард Трояновский и чешский боксер Йозеф Заградник. На кону стоит чемпионский пояс Евразийского боксерского парламента.