Эдуард Трояновский сегодня будет биться в Санкт-Петербурге
14.11.2019
Боксерское шоу «Короли нокаутов» состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Всего будет 11 боев. В главном поединке вечера сойдутся наш земляк и экс-чемпион мира в первом полулегком весе Эдуард Трояновский и чешский боксер Йозеф Заградник. На кону стоит чемпионский пояс Евразийского боксерского парламента.
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