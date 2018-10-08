Эдуард Трояновский потерпел поражение
08.10.2018
Эдуард Трояновский потерпел поражение от белоруса Кирилла Релиха.
Бой состоялся в Японии в городе Йокогама накануне.
Трояновский пытался завоевать титул чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до шестидесяти трёх с половиной килограммов. Однако проиграл сопернику по очкам.
Об этом сообщает сайт news.sportbox.ru.
Релих, в свою очередь, в первый раз защитил чемпионский пояс, завоёванный им в марте этого года.
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