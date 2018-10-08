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Эдуард Трояновский потерпел поражение

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08.10.2018

Эдуард Трояновский потерпел поражение от белоруса Кирилла Релиха.

Бой состоялся в Японии в городе Йокогама накануне.

Трояновский пытался завоевать титул чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до шестидесяти трёх с половиной килограммов. Однако проиграл сопернику по очкам.

Об этом сообщает сайт news.sportbox.ru.

Релих, в свою очередь, в первый раз защитил чемпионский пояс, завоёванный им в марте этого года.

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