Дырявые заборы довели орловские школы до суда

Орловская прокуратура обратилась в суд с требованиями к трём школам Сосковского района. Надзорное ведомство установило, что заборы в этих учреждениях имеют отверстия, через которые на территории школ могут проникнуть посторонние лица.

Директорам школ внесли представления, но нарушения не были устранены. Тогда дело дошло до суда.

Суд обязал отдел образования районной администрации и школы привести ограждения в порядок. К настоящему моменту нарушения устранены.