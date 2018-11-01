Двое орловцев погибли в ДТП в Тульской области

Автобус, который вёз рабочих из Ливенского района в Москву на работу, попал в аварию в Тульской области. Погибли два человека. Госпитализированы шестеро.

Об этом сообщает сайт «Орёлград».

Авария произошла сегодня около пяти часов утра в Воловском районе Тульской области на трассе «Дон».

Водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернул автобус.

«Форд» получил серьёзные повреждения. Чтобы помочь пассажирам выбраться наружу, МЧС пришлось использовать специальную технику.