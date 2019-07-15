Движение в центре Орла перекроют на два месяца

«Непроездным» станут переулок Воскресенский (от дома № 22 до перекрёстка с Комсомольской улицей) и улица Гагарина (до перекрёстка с 1-й Посадской). Об этом информирует мэрия.

Ограничения вводятся с 1 августа по 30 сентября. Причина — капитальный ремонт газопроводов среднего и низкого давления.

Автомобилистам предлагается объезжать эти участки по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Черкасской.