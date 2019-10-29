Движение по мосту «Дружба» в Орле могут возобновить раньше срока
29.10.2019
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам проработать график работ с перспективой возобновления движения.
«Горячую» тему обсудили на оперативном совещании в мэрии сегодня.
Также Муромский напомнил, что проект по ремонту Красного моста, который пока что является делом будущего, предполагает строительство временной переправы для пешеходов.
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