Движение по мосту «Дружба» в Орле могут возобновить раньше срока

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам проработать график работ с перспективой возобновления движения.

«Горячую» тему обсудили на оперативном совещании в мэрии сегодня.

Также Муромский напомнил, что проект по ремонту Красного моста, который пока что является делом будущего, предполагает строительство временной переправы для пешеходов.