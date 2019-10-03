Две орловчанки на «Ладе» и «Тойоте» устроили ДТП
03.10.2019
Автомобили столкнулись на орловской объездной дороге (трассе «Крым») 2 октября днём.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, «Тойота» ехала по направлению к Орлу, а «Лада» — в противоположном. Столкновение допустила водитель иномарки (1984 года рождения).
В результате ДТП пострадала водитель «Лады» (1978 года рождения). Женщина получила телесные повреждения.
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