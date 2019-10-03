Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.10.2019 Четверг 13:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Две орловчанки на «Ладе» и «Тойоте» устроили ДТП

Две орловчанки на «Ладе» и «Тойоте» устроили ДТП

Версия для печати

03.10.2019

Автомобили столкнулись на орловской объездной дороге (трассе «Крым») 2 октября днём.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, «Тойота» ехала по направлению к Орлу, а «Лада» — в противоположном. Столкновение допустила водитель иномарки (1984 года рождения).

В результате ДТП пострадала водитель «Лады» (1978 года рождения). Женщина получила телесные повреждения.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57581

Добавил новость: 

Другие новости раздела

03.10.2019

Орловский губернатор открыл новый объект

03.10.2019

«Шестёрка» «поцеловала» КАМАЗ на подъезде к Орлу

03.10.2019

Имущество АИЖК Орловской области «оценили по достоинству»

4
03.10.2019

К Орловщине присматривается запад

03.10.2019

В Орле обокрали храм

$ USD65.1312(-0.31)04.10
€ EUR71.2991(-0.17)04.10

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online