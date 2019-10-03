Две орловчанки на «Ладе» и «Тойоте» устроили ДТП

Автомобили столкнулись на орловской объездной дороге (трассе «Крым») 2 октября днём.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, «Тойота» ехала по направлению к Орлу, а «Лада» — в противоположном. Столкновение допустила водитель иномарки (1984 года рождения).

В результате ДТП пострадала водитель «Лады» (1978 года рождения). Женщина получила телесные повреждения.