Две «легковушки» проверили друг друга на крепость сегодня утром в Северном районе Орла
22.07.2019
Машины врезались друг в друга примерно в 6:50 на перекрёстке Раздольной и Металлургов. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Оба автомобиля получили повреждения передних частей. Однако обошлось без погибших и пострадавших. Последствия ДТП ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 2.
По факту ДТП проводится проверка.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56104
Другие новости раздела
22.07.2019
Орловский областной суд рассмотрел дело о «странном» ДТП с участием Mercedes-Benz и «Газели»
$ USD62.8666(+0.04)20.07
€ EUR70.7941(+0.19)20.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?