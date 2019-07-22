Две «легковушки» проверили друг друга на крепость сегодня утром в Северном районе Орла

Машины врезались друг в друга примерно в 6:50 на перекрёстке Раздольной и Металлургов. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Оба автомобиля получили повреждения передних частей. Однако обошлось без погибших и пострадавших. Последствия ДТП ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 2.

По факту ДТП проводится проверка.