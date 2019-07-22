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  3. Две «легковушки» проверили друг друга на крепость сегодня утром в Северном районе Орла

Две «легковушки» проверили друг друга на крепость сегодня утром в Северном районе Орла

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22.07.2019

Машины врезались друг в друга примерно в 6:50 на перекрёстке Раздольной и Металлургов. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Оба автомобиля получили повреждения передних частей. Однако обошлось без погибших и пострадавших. Последствия ДТП ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 2.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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