ДТП с тремя пострадавшими случилось в Орловской области

Авария произошла 27 июня в 12 часов 50 минут в Малоархангельском районе на местной трассе «Малоархангельск — Губкино» на 42 километре дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 (мужчина 1962 года рождения) допустил движение по правой обочине, а затем — опрокидывание в кювет.

Сам автомобилист и двое его пассажиров (женщины 1960 и 1965 годов рождения) получили телесные повреждения. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

По факту ДТП проводится проверка.