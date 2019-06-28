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Орел28.06.2019 Пятница 12:58
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ДТП с тремя пострадавшими случилось в Орловской области

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28.06.2019

Авария произошла 27 июня в 12 часов 50 минут в Малоархангельском районе на местной трассе «Малоархангельск — Губкино» на 42 километре дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 (мужчина 1962 года рождения) допустил движение по правой обочине, а затем — опрокидывание в кювет.

Сам автомобилист и двое его пассажиров (женщины 1960 и 1965 годов рождения) получили телесные повреждения. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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